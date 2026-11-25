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Шеф посланичке групе "Србија побеђује" Александар Вучић рекао је о хапшењу главног уредника Информера Драгана Ј. Вучићевића да је невјероватно да се тако нешто дешава у 21. вијеку.
"Не гоне њега због криминала и корупције, гоне га зато што је нешто говорио. Бесмислено кривично дјело", рекао је Вучић.
"Они су њега ухапсили због вербалног деликта, дакле, због изговорене ријечи", казао је Вучић гостујући вечерас на ТВ Информер.
Вучић је у Скупштини Србије саопштио вијест о хапшењу Драгана Ј. Вучичевића, након чега је услиједио аплауз посланика "Студентске листе". То је изазвало бурне реакције међу посланицима опозиције, који су након тога напустили скупштинску салу и упутили се према Тужилаштву да подршке Вучићевића. Једини који је остао је Александар Вучић.
Међу посланицима опозиције је и син Драгана Ј. Вучичевића Вукашин.
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