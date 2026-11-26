Аутор:АТВ редакција
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Двије особе ухапшене су због сумње да су бацили ручне бомбе у двориште породичне куће и у башту ресторана у Београду.
Из МУП-а Србије саопштено је да су ухапшени мушкарци чији су иницијали А.П. (26) и М.П. (26), а осумњичени су да су 11. новембра око 2.00 часа на Новом Београду бацили ручну бомбу у двориште једне породичне куће, а 21. новембра, око 4.30 часова на Звездари у башту једног ресторана.
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Приликом претреса стана и других просторија које користи осумњичени А.П. пронађено је око 30 грама кокаина, око 850 грама марихуане и двије ваге за прецизно мјерење.
Ухапшени су осумњичени за кривична дјела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и изазивање опште опасности, а А.П. и за кривично дјело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, преноси Срна.
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Њима је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени јавном тужиоцу Вишег тужилаштва у Београду.
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