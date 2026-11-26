Аутор:АТВ редакција
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Служба цивилне и противпожарне заштите општине Јабланица упозорила је становнике на могућност поплава, бујица и клизишта на сливном подручју ријеке Неретве због најављених обилних падавина.
Упозорење је на снази данас и сутра, када се очекује врхунац воденог таласа.
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Из општине Јабланица позвали су становништво на повећан опрез, посебно оне који живе уз водотокове и на подручјима подложним плављењу и клизиштима, преноси Срна.
Грађанима је препоручено предузимање превентивних мјера заштите, избјегавање кретања у близини набујалих водотокова и преласка преко поплављених саобраћајница, те праћење службених обавјештења надлежних институција.
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