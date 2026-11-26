Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Загребу ријешила је још једну превару у којој су се починиоци представљали као љекари.
Они су 70-годишњу жену убиједили да је члану њене породице потребна хитна операција коју мора да плати, након чега им је предала чак 9.000 евра, преноси Индекс.
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За превару је осумњичен 42-годишњи мушкарац који се већ налази у истражном затвору због других превара, док његов засад непознати саучесник још није пронађен.
Према сумњама полиције, двојица мушкараца телефоном су контактирала 70-годишњакињу и довела је у заблуду причом да је члану њене породице потребна операција за коју је неопходно хитно платити.
Жена је повјеровала у њихову причу и предала новац 42-годишњаку.
Ријеч је о мушкарцу којег је полиција и раније више пута кривично пријављивала због различитих кривичних дјела.
У октобру је ухапшен заједно са 70-годишњим мушкарцем на граничном прелазу Бајаково, приликом покушаја изласка из Хрватске у Србију.
Полиција их сумњичи да су преварили 69-годишњакињу из загребачког насеља Суседград, коју су убиједили да јој је ћерка повријеђена у саобраћајној несрећи.
У том случају материјална штета износила је око 50.000 евра.
Током претреса возила полицајци су у преносном фрижидеру пронашли скривену торбицу са новцем за који се сумња да потиче од преваре.
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Полиција је у више наврата упозоравала грађане на преваре у којима се починиоци представљају као љекари и злоупотребљавају њихов страх за чланове породице.
Грађанима се савјетује да у случају оваквих позива не предају новац, да информације провјере директно са члановима породице и да о свему обавијесте полицију.
Против 42-годишњака поднијет је посебан извјештај надлежном државном тужилаштву, а криминалистичко истраживање се наставља.
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