Аутор:АТВ редакција
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Инсистирање Хрватске на рјешавању граничног питања са Црном Гором док земља преговара о приступању ЕУ "изгледа као уцјена", рекао је у сриједу црногорски предсједник Јаков Милатовић.
Демаркација границе једно је од отворених питања између две суседне земље, које Хрватска жели да реши пре него што Црна Гора постане 28. чланица европског блока.
Милатовић подсећа да Хрватска, када је приступала ЕУ, није решила питање границе са Словенијом, па се пита зашто сада инсистира на решавању питања са Црном Гором.
"То помало личи на неку врсту уцјене. Не очекујте од Црне Горе нешто што нисте жељели да урадите сами у вријеме када је Хрватска улазила у ЕУ. Хрватска такође има своје национално достојанство, али и Црна Гора има своје национално достојанство", рекао је Милатовић новинарима на самиту ЕУ-Западни Балкан у Бриселу.
Он је најавио да ће Подгорица ускоро послати Загребу приједлог за комплетно рјешење границе на копну и на мору, а ако Хрватска то не прихвати, остаје међународни суд или арбитража.
Хрватска влада се са овим не слаже и тврди да је копнена граница ријешена, а да је остало да се договори разграничење на мору.
Загреб очекује да Црна Гора потврди да поштује одлуку Арбитражне комисије Конференције о Југославији (тзв. Бадинтерова комисија), која је утврдила да су границе између република бивше Југославије постале међународна граница у тренутку стицања независности и да се могу мијењати само споразумом новонасталих држава.
Читаво полуострво Превлака, укључујући и рт Оштро, административно је припадало Хрватској прије распада заједничке државе. Бадинтерова комисија није утврдила морске границе јер није било међурепубликанских морских граница унутар бивше Југославије.
Милатовић истиче да подржава закључке комисије, али да је све било по тим закључцима, онда би Хрватска ријешила гранична питања са сусједним земљама – Словенијом, Босном и Херцеговином, и Србијом.
"Комисија је изашла са правно-политичким ставом да административне границе унутар бивше Југославије треба да постану државне границе, али то не значи да је на тај начин решено разграничење одређених линија на копну и на мору", рекао је црногорски предсједник.
Хрватска је средином октобра послала документ државама чланицама и лидерима европских институција у којем је наведено осам захтјева које би Подгорица морала да испуни како би добила зелено светло Загреба, укључујући и демаркацију копнене границе. У документу се наводи да су "стручњаци утврдили да разлике на терену не прелазе 220 метара и да се могу ријешити током процеса демаркације, након потписивања споразума о копненој граници".
Хрватски премијер Андреј Пленковић изјавио је у петак да је "став Хрватске јасан, чист и да се неће мијењати" и додао да споразум са Хрватском треба да буде једноставан јер је Црна Гора већ ријешила питања разграничења са Косовом и Босном и Херцеговином по истим принципима.
"Све остало би било изузетно изненађујуће и може се са наше стране прочитати, ако баш желимо да будемо потпуно аналитични, да можда неко има претензије на хрватско копно", рекао је Пленковић, који се ипак нада да то није случај.
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