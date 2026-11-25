Аутор:АТВ редакција
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Јавна установа „Дом пензионера“ у Тузли, у којој је у трагичном пожару у новембру прошле године страдало 17 корисника, суочава се са озбиљним финансијским проблемима. Само у октобру ове године расходи установе премашили су приходе за 92.804 КМ.
Према извјештају о пословању, Дом је 2025. годину завршио са добити од 336.530 КМ. Укупни приходи износили су 3.337.456 КМ, а расходи 2.969.184 КМ.
Приходи од смјештаја корисника били су за 17,25 одсто већи него годину раније, док је екстерни ревизор, друштво „Винцент“ из Тузле, дао позитивно мишљење на финансијске извјештаје.
Међутим, ситуација се значајно промијенила након пожара 4. новембра 2025. године, у којем је живот изгубило 17 корисника, док је више од 30 повријеђено.
Просјечан број корисника смањен је са 196 у 2024. на 166 у 2025. години, док је крајем прошле године у Дому било смјештено 158 особа.
Додатни проблем за пословање установе представља ограничење броја корисника. У децембру прошле године Дом је обуставио пријем нових корисника, након што је кантонално Министарство за рад, социјалну политику и повратак наложило усклађивање са правилником према којем у једном објекту не може бити смјештено више од 100 особа.
Иако Дом располаже са 175 кревета, број корисника усклађен је са прописима, што је, како се наводи у извјештају, „имало значајан негативан финансијски утицај на пословање установе“.
У октобру ове године приходи Дома износили су 161.030 КМ, док су расходи достигли 253.834 КМ.
Градско вијеће Тузле упутило је иницијативу надлежном министарству за измјену правилника у дијелу који се односи на број корисника, имајући у виду просторне и друге капацитете установе.
Министарство је 10. јула ове године одбило захтјев Дома за издавање рјешења о испуњавању услова за обављање дјелатности социјалне заштите, након чега је Кантонална управа за инспекцијске послове 17. августа издала рјешење о привременој забрани обављања дјелатности до испуњавања прописаних услова.
Према извјештају, Дом је до сада испунио већину услова, а преостало је прибављање допунске употребне дозволе за дијелове зграде који нису обухваћени дозволом из 1980. године, као и попуњавање кадровске структуре у складу са прописаним минималним бројем стручних радника.
За прибављање допунске употребне дозволе неопходна је уградња нових лифтова, која је у завршној фази реализације.
Од трагичног пожара до 4. новембра ове године из буџета Града Тузле Дому је усмјерено 412.000 КМ, од чега 112.000 КМ за санацију, 270.000 КМ за пословање и 30.000 КМ за набавку кухињске опреме.
Од других нивоа власти обезбијеђено је додатних 865.000 КМ.
Министарство безбједности БиХ посредством градског буџета издвојило је 700.000 КМ за нове лифтове и адаптацију купатила, Влада Тузланског кантона 150.000 КМ, а члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић 15.000 КМ за видео-надзор и реконструкцију малог лифта.
За санацију крова и фасаде у припреми је и пројектна пријава вриједна 560.561 КМ, која ће бити упућена кантоналном Министарству просторног уређења и заштите животне средине.
Колегијум градоначелника Тузле примио је извјештај к знању и упутио га Градском вијећу на разматрање и усвајање.
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