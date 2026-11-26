Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекује претежно облачно вријеме са кишом и локалним пљусковима, док се у вишим планинским предјелима очекују сњежне падавине, саопштено је из хидрометеоролошких завода.
Интензивнији пљускови прогнозирани су у Херцеговини, као и у источним и појединим западним крајевима. Током пријеподнева дуваће умјерен до јак јужни вјетар, који ће послијеподне ослабити и скренути на сјеверни смјер.
Током дана доћи ће до великог температурног распона између сјеверозапада и јужних крајева. Најтоплије биће у Требињу и Мостару, гдје се очекује дневна температура до 13 степени Целзијусових. У Сарајеву се прогнозира до 11, у Бугојну 10, у Зеници и Ливну до 9, а у Тузли до 6 степени.
С друге стране, на сјеверозападу земље биће знатно хладније уз продор хладног ваздуха. У Бањалуци се током дана очекује температура од свега 2 степена, док би у Бихаћу жива у термометру могла пасти на 1 степен.
Слично вријеме задржаће се и у петак, када се преовладавајуће облачно вријеме наставити са кишом, док се на сјеверозападу очекују падавине мјешовитог типа.
У Бихаћу се ујутро очекује сусњежица која ће током дана прећи у снијег уз температуру око нуле, док је сусњежица прогнозирана и за подручје Бањалуке са максималном температуром око 1 степен. На југу земље задржаће се топлије вријеме уз кишу и пљускове и дневну температуру до 13 степени.
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