Аутор:АТВ редакција
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Грађани све више размишљају о набавци рибе пред божићни пост, који почиње 28. новембра, а осим свјежих производа у рибарницама, једна од опција је и већ припремљена печена риба, за коју је потребно издвојити различите износе, зависно од врсте и начина припреме.
Док килограм свјеже пастрмке у бањалучким рибарницама кошта око 20 КМ, а шарана 14 КМ, цијене готове рибе у продавницама показују колико кошта опција за оне који желе да избјегну чишћење, припрему и пржење.
Тако килограм пастрмке са роштиља, према доступном цјеновнику, кошта 19,99 КМ, док је за печени ослић потребно издвојити 18,99 КМ.
Нешто скупљи је печени панирани филе аљаске, чија је цијена 26,99 КМ, те печени бранцин за који треба издвојити 29,90 КМ.
Љубитељи црвене пастрмке за килограм филеа треба да издвоје 31,99 КМ, док је међу скупљим изборима печени котлет шарана, који кошта до чак 39,99 КМ.
Осим рибе, купцима су на располагању и прилози, па тако килограм далматинског прилога кошта 10,99 КМ, док је цијена кромпир салате 11,99 КМ.
У понуди је и рибља чорба, чија је цијена 11,99 КМ.
"За славу ћемо наручити печену пастрмку јер нам је тако једноставније, а и избјегнемо додатни посао око припреме рибе. Цијене јесу благо отишле горе, али за славу се увијек потрудимо да на трпези буде свега", каже једна Бањалучанка.
Подсјећамо, пред почетак поста повећано је интересовање и за свјежу рибу, а у бањалучкој рибарници "Љиља" раније су навели да купци већ унапријед наручују рибу како би избјегли чекање у данима пред славе и током поста.
Такође, подсјећамо да је у Босну и Херцеговину у првих десет мјесеци ове године увезено 5,42 милиона килограма рибе, укупне вриједности готово 44 милиона КМ, док је у истом периоду прошле године увоз износио 5,66 милиона килограма, вриједних 40,52 милиона КМ.
Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ, иако је количина увезене рибе смањена за око 4,3 одсто, њена вриједност порасла је за 8,6 одсто у односу на првих десет мјесеци 2025. године.
С друге стране, извоз је забиљежио пад и по количини и по вриједности. Тако је за десет мјесеци ове године из БиХ извезено око два милиона килограма рибе, вриједне 20,43 милиона КМ, док је у истом периоду лани извоз износио 2,18 милиона килограма, односно 20,76 милиона КМ.
Подаци показују да је количина извезене рибе смањена за око 8,1 одсто, док је њена вриједност мања за око 1,6 одсто, пише Независне новине.
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