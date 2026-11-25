Аутор:Марија Милановић
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Радови на реконструкцији саобраћајнице су почели, а остали ископи, кратери и грађевински материјал, а све наведено налази се поред Основне школе „Јован Дучић“ у бањалучком насељу Пријечани.
Поменута саобраћајница није завршена, а као таква представља опасност за све учеснике у саобраћају који ће се приликом кретања морати мимоилазити. Мјештани су посебно угрожени за оне најмлађе.
Радови су почели током љета, ученицима се ближи крај првог полугодишта, али се завршетак овог пројекта још увијек не назире.
Мјештани страхују за безбједност дјеце, а у обећања надлежних одавно не вјерују.
„Ја овдје изведем унука да се игра и сад се бојим да ми не упадне овдје. Дијете се игра, оде му лопта он за њом и да ми упадне у овај канал. Ово се одуговлачи откад икад, не знам шта бих стварно више рекла на ово“, рекла је једна од мјештанки.
Како нам је казала, машина нема, радника нема, а за њима је остало нешто материјала и раскопана саобраћајница.
„Пут је катастрофа, рупа је на рупи. Ни возачи не могу нормално проћи, поготово ко је почетник као ја, омладина вози, није сигурно, није у реду“, рекао је један од мјештана.
Једна од мјештанки је кратко прокоментарисала да се не жали јер нема ни коме.
Предсједник ове мјесне заједнице Давид Понорац говори да долази зимска сезона, а што неће више само отежавати мјештанима већ и зимским екипама.
Да ли ће надлежни у граду Бањалука предузети одређене мјере у посљедњем тренутку или ће мјештани у отежаним условим са доласком снијега и падавина ући у зиму, остаје да видимо.
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