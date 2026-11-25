Аутор:Марија Милановић
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На фотографијама се не налази периферија или нека од мјесних заједница већ центар града.
Овако изгледа прва зона Бањалуке, у Улици Младена Стојановића, преко пута парка након кише и по свему судећи, овако ће изгледати још дуго времена с обзиром да је увелико започела сезона падавина.
Ријеч је о веома прометном пјешачком пролазу којим свакодневно пролази велики број грађана. Међутим, након кише овај дио постаје готово неупотребљив због накупљене воде и смећа, што пјешацима знатно отежава кретање.
Бања Лука
Киша већ прави проблеме, док су сливници и тротоари у Бањалуци затрпани лишћем
Фотографије су објављене на Фејсбук страници "Пријави проблем Бања Лука", а на шта су се надовезали бројни грађани критикујући надлежне службе јер не раде свој посао.
Бањалука, некада препознатљива по зеленилу, чистоћи и уређености, све чешће шаље другачију слику, и то не само на периферији већ и у самом центру града.
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