Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Бањалучки превозници захтјеву повећање цијена карата у градском и приградском превозу, као и исплату дуговања града према превозницима.
Након састанка с представницима Градске управе истакли су да је због раста трошкова пословања и неизмирених обавеза угрожено редовно функционисање појединих превозника, од којих су два најавила могућност раскида уговора са Градом, као и могућу обуставу бесплатних карата за пензионере.
Предлажу да се поскупљење за одређене категорије грађана покрије субвенцијама Града, како додатни трошак не би сносили путници. Уколико Скупштина града у децембру усвоји нови цјеновник, веће цијене карата могле би бити од 1. јануара.
Регион
Гојко Барић из БиХ нестао у Хрватској
"Сви они који мисле да се може радити са овим цијенама и наставити градски превоз који највише зависи од цијене горива. И морам да кажем да смо ми сада прешли учешће горива у укупним трошковима преко 40 одсто, то је за овакве фирме неодрживо и такве фирме се гасе. Оно што ми сад хитно тражимо да се плате ти трошкови како бисмо могли да купимо гориво, исплатимо плате радницима и наставити даље функционисање, иако су ово јако тешки услови", каже Дејан Мијић директор "Аутопревоза" за БЛ Портал.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму