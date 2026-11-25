Аутор:АТВ редакција
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Цијене сирове нафте на свјетском тржишту данас су у паду након јучерашњег раста изазваног забринутошћу због могућих прекида испорука са Блиског истока.
Могући вишак на тржишту је повећао оптимизам, те условио пад цијена.
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У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора мања за 43 цента или 0,5 одсто и сада је 90,97 долара по барелу.
У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте пала за 47 центи или 0,6 одсто износи 81,58 долара по барелу.
Обје врсте нафте јуче су забиљежиле раст од више од два одсто, подсјећа амерички Си-Ен-Би-Си.
"Од објављивања извјештаја Међународне агенције за енергију током овог мјесеца, могућност претрпаности тржишта утицала је на цијену. Међутим, напади на бродове недалеко од Ормуског мореуза и размјена напада између Саудијске Арабије и Хута довели су до несигурности око одрживости овог тренда", рекао је аналитичар тржишта из "Истраживачког института НЛИ" Цујоши Уено.
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Према његовим ријечима, пажња је, такође усмјерена и на састанке организације "ОПЕК плус" који ће утврђивати квоте производње за наредну годину. Министри чланица "ОПЕК плуса" одржаће низ састанака 29. новембра како би донијели одлуку о производњи током 2027. године, преноси Срна.
Међународна агенција за енергију је 13. новембра саопштила да ће се свјетско тржиште у четвртом кварталу вратити на вишак нафте пошто се извоз са Блиског истока опоравља брже од глобалне потражње.
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