Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској евидентиран је рекордан број запослених, 292.213, саопштено је из Републичког завода за статистику.
Ријеч је о податку евидентираном на дан 30. септембар ове године, чиме је надмашен претходни рекорд из септембра 2023. године, када је било запослено 290.745 лица.
У односу на септембар прошле године, укупан број запослених повећао се за 0,7 одсто (2.092 лица), а у односу на март ове године за 0,5 одсто (1.486 лица).
Од укупног броја запослених, 247.578 запослено је у пословним субјектима, а 44.635 се односи на предузетнике и запослене код предузетника.
Према облику својине, 86.681 запослено је у субјектима у државној својини, 178.252 у приватној својини, 248 у задружној, те 27.032 у мјешовитој својини.
Од укупног броја запослених, 139.393 су жене.
Када је ријеч о степену образовања запослених у пословним субјектима, од њих укупно 247.578, између осталих, 69.251 је са високом, 108.394 са средњом стручном спремом, квалификованих је 34.752, а неквалификованих 14.642 запослена.
У септембру ове године, у односу на прошлогодишњи, забиљежен је раст броја запослених у 12 од 19 подручја.
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