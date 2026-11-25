Аутор:АТВ редакција
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Пивара Еихбаум из Манхајма затвара се послије 347 година, а посљедње залихе распродаје по цијени од пет евра за гајбу, уз додатну наплату амбалаже.
Продаја траје четири дана у кругу бивше пиваре, а у понуди су различите врсте пива и безалкохолна пића, уз ограничење на количине за домаћинства.
Без посла је остала 181 радник, док су као разлози пропасти наведени пад извоза, слабија потражња и високи трошкови пословања.
Прије коначног затварања одлучила је да распрода преостале залихе, а купце је привукла изузетно ниским цијенама цијела гајба пива кошта само пет евра, уз додатну наплату повратне амбалаже.
Ријеч је о посебној распродаји која почиње у уторак, 24. новембра, у кругу некадашње пиваре у улици Кеферталер Штрасе (Кеферталер Страßе) у Манхајму. Продаја ће се одвијати сваког дана од 14 до 18 часова, а планирано је да траје четири дана, односно до петка.
Цијена од пет евра односи се на цијелу гајбу пива, док се повратна амбалажа додатно наплаћује. У редовној продаји гајба познатих марки пива често кошта између 15 и 20 евра, због чега се очекује велико интересовање купаца.
На распродаји ће моћи да се купе различите врсте пива, међу којима су Еицхбаум Хеллес, пшенично пиво и Келлербиер, али и безалкохолна пића попут лимунада. Према доступним информацијама, на залихама је још око 80 палета свијетлог пива у боцама од пола литра.
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Управа пиваре очекује велики одзив, али процјењује да би гужве могле да се смање након прва два или три дана. Како би се спријечиле прекомјерне куповине и гомилање залиха, пића ће се продавати само у количинама уобичајеним за домаћинства.
Колико ће поједине врсте пива бити доступне зависиће од интересовања купаца.
Иза ове неуобичајене распродаје крије се неуспјешан покушај спасавања једног од најпознатијих традиционалних произвођача пива у њемачкој савезној покрајини Баден-Виртемберг.
Пивара Еихбаум основана је 1679. године, а током своје дуге историје израсла је у познату компанију која је своје производе извозила у више од 60 земаља.
У октобру 2025. године поднијела је захтјев за стечај уз задржавање управљања, надајући се да ће успјети да спроведе реструктурирање и настави пословање. Међутим, покушаји проналажења одрживог рјешења нису уродили плодом.
У јулу 2026. године објављена је коначна одлука о затварању, а производња је завршена крајем септембра.
Према писању портала т-онлине, без посла је остао 181 запослени. Пре финансијских проблема, пивара је запошљавала готово 300 људи.
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Међу главним разлозима пропасти наводе се пад прихода од извоза, све мања потражња за пивом на њемачком тржишту и високи трошкови пословања.
Проблеми пиваре Еихбаум нису изолован случај, већ одражавају тешко стање у читавој њемачкој пиварској индустрији.
Према подацима њемачког Савезног завода за статистику, продаја пива у Њемачкој током 2025. године пала је за шест одсто. То значи да су пиваре и дистрибутери пива продали око 497 милиона литара мање него годину раније, односно укупно приближно 7,8 милијарди литара.
Ријеч је о највећем годишњем паду од почетка вођења те статистике 1993. године. У поређењу са 2019. годином, продаја је била мања чак 15,7 одсто.
Смањује се и број пивара. У Њемачкој их је 2025. године било 1.415, што је 137 мање него рекордне 2019. године.
На пад потрошње утичу промјене навика, све већа брига о здрављу и демографске промјене. Истовремено, произвођаче оптерећују растући трошкови енергије и запослених.
Посебно су угрожене мале и средње пиваре, које се суочавају са падом продаје, а истовремено морају да одржавају скупу производну инфраструктуру. Многе од њих не могу да надокнаде смањене приходе повећањем цијена.
Иако се производња у Манхајму гаси, име Еихбаум неће у потпуности нестати са њемачког тржишта.
Права на робне марке преузела је компанија Парк & Беллхеимер АГ из њемачке савезне покрајине Порајње-Фалачка. То значи да би познати производи попут пива Уреицх и Еицхбаум Еxпорт требало и даље да буду доступни у продавницама и угоститељским објектима.
Пиво ће се у почетку производити у Фалачком Порајњу, према досадашњим рецептурама.
Дугорочно се разматра и могућност постављања мање пиварске опреме у кругу некадашње пиваре у Манхајму, али за сада није познато када би тај план могао да буде реализован.
Производи под марком Еихбаум, чија ће се производња наставити, нису дио актуелне распродаје.
Тако се након више од три и по вијека завршава историја велике пиваре у Манхајму. Од некадашњег индустријског погона остаће познато име, неизвјесна будућност простора и посљедње залихе пива које се купцима нуде по симболичним цијенамa, преноси Курир.
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