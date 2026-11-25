Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Судија за малољетнике Вишег суда у Крагујевцу одредио је притвор 17-годишњаку који се сумњичи да је 24. новембра пуцао у Првој техничкој школи и повредио двије особе.
Малољетник је претходно саслушан пред судијом.
Србија
Гдје одлази новац одузет од посланика због непоштовања Пословника
Он је осумњичен за кривично дјело покушај тешког убиства. Поред њега ухапшен је и његов отац, због сумње да је оружје, из којег је, како се сумња, пуцао малољетник, држао у кући без дозволе.
Малољетник је, како се сумња, јуче из малокалибарске пушке ранио једну жену, док је друга повријеђена услијед пуцања стакла.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму