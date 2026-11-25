Аутор:АТВ редакција
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Захваљујући запосленима једне дрогерије у Фелберту, двије џепарошкиње су у понедјељак поподне, 23. новембра 2026. године, ухваћене на дјелу.
Наиме, око 15:20 часова, запослени у дрогерији у улици Фридрихштрасе примијетио је двије жене које су у продајном простору започеле разговор са 87-годишњакињом.
Када је видио да једна од жена краде новчаник пензионерки, интервенисао је и зауставио крадљивицу. Саучесницу је на излазу задржала друга радница.
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Позване полицијске снаге су ухапсиле осумњичене, 22-годишњу држављанку Босне и Херцеговине. и 20-годишњу држављанку Србије. Претходно украдени новчаник враћен је 87-годишњакињи још на лицу мјеста.
Након завршетка криминалистичко-полицијске обраде и мјера, жене су пуштене из полицијске станице. Против њих је покренут одговарајући истражни поступак, преносе Независне.
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