Аутор:АТВ редакција
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Невјероватан скандал догодио се на фудбалској утакмици на Сицилији, гдје се један фудбалер након искључења вратио на терен са ножем и пријетио играчима.
На мечу између екипа Галактик Паолини и Атлетик Партана, фудбалер домаћег тима добио је црвени картон након што је током прекида игре шутнуо противничког играча.
Умјесто да се помири са одлуком судије, отишао је у свлачионицу, а потом се вратио са ножем.
Према наводима гостујућег клуба, претио је противничким фудбалерима, тренеру и члановима руководства, а једног од представника екипе наводно је ухватио за врат.
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Судија је одмах прекинуо утакмицу, а на лице мјеста позвана је полиција. Срећом, нико није повријеђен.
Инцидент је изазвао оштре реакције у Италији, а председник регионалног фудбалског савеза Сандро Моргана затражио је озбиљне санкције за одговорног фудбалера.
(Курир)
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