Аутор:АТВ редакција
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Избор ректора Универзитета у Бањалуци биће одржан сутра, а једини кандидат за ову функцију је досадашњи вршилац дужности ректора Ранко Шкрбић.
Сједница Сената Универзитета у Бањалуци, на којој ће бити обављен избор, заказана је у 10.00 часова.
Шкрбић је раније потврдио Срни да се једини пријавио на конкурс за избор ректора.
Јавни конкурс за избор ректора објављен је 3. новембра, након одлуке Сената Универзитета од 29. октобра, а био је отворен осам дана.
Шкрбић је за вршиоца дужности ректора изабран 18. августа на ванредној сједници Сената Универзитета у Бањалуци, преноси Срна.
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