Аутор:АТВ редакција
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Кућни љубимац спасао је двогодишњу дјевојчицу од дављења у породичном базену, а драматичан тренутак забиљежен је сигурносном камером.
На снимку се види како дјевојчица по имену Маите силази низ степенице у базен, али убрзо губи равнотежу и почиње да се бори за ваздух испод површине воде.
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Срећом, у близини се налазила златна ретриверка Тереза. Пас је очигледно примјетио да је дјевојчица у опасности, па је одмах скочио у воду.
Дјевојчица је успјела да се ухвати за пса и искористи га као ослонац како би бар дјелимично остала изнад површине воде.
У том тренутку њена мајка и старија сестра панично су потрчале ка базену и скочиле у воду. Мајка је подигла дјевојчицу са пса и извукла је на сигурно.
Застрашујући инцидент догодио се у петак у мјесту Шапада дос Гимараес, недалеко од Кујабе, у бразилској савезној држави Мато Гросо, на западу централног дијела земље.
Мајка дјевојчице, лична тренерка Гладиса Филбидо, испричала је да је породица током одмора боравила у кући своје снаје, у којој живи пас Тереза.
Објаснила је да се накратко удаљила како би узела парче колача, док је њена старија ћерка Никол ишла да донесе каду за пса.
Током тих неколико секунди, Маите је неочекивано одлучила да сама уђе у базен.
A golden retriever leapt into action after a toddler jumped into a pool and began drowning in Chapada dos Guimarães, Brazil. The dog was able to help keep the child afloat until two women rescued her. https://t.co/F8OicdBZ5J— CBS News (@CBSNews) November 24, 2026
Гладиса је објаснила да дјевојчица никада раније није улазила у базен без пратње.
"Моја ћерка има приступ базенима и никада, апсолутно никада, не улази у воду сама. Увијек сачека да неко уђе са њом", рекла је мајка.
Када је касније питала дјевојчицу шта је намјеравала да уради, малишанка јој је објаснила да је једноставно жељела да скочи у воду.
"Једноставно је ушла у базен. Према њеним ријечима, жељела је да скочи у воду. Дјечија невиност", испричала је Гладиса.
Мајка је снимак са сигурносне камере подијелила на друштвеним мрежама како би упозорила друге родитеље колико брзо може да дође до несреће са потенцијално трагичним посљедицама.
"За двије секунде може да се догоди трагедија", упозорила је она.
Захвална мајка назвала је Терезу хероином и истакла да је управо пас помогао да Маите остане изнад воде довољно дуго, док чланови породице нису стигли до ње, преноси Б92.
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Маите је, срећом, прошла без повреда, а Гладиса је касније подијелила и додатни снимак на којем се види како се дјевојчица весело игра са својим четвороножним спасиоцем.
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