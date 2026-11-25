Аутор:АТВ редакција
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Број смртних случајева од напада медвједа у Русији од почетка године порастао је на 37.
Нови случај забиљежен је у Омској области. Према подацима служби за хитне случајеве у Омској области, тијело старијег мушкарца пронађено је у шуми близу села Малиновка у Тарском округу са отвореном повредом главе и преломима лобање. Узрок је вјероватно напад медвједа.
Леш мртвог медвједа пронађен је у јазбини близу мјеста погибије ловца.
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Прес-служба регионалног Истражног комитета Руске Федерације саопштила је да је човјек успио да смртно рани животињу.
"Човјек је очигледно успио да рани медвједа, који се повукао у своје склониште и угинуо од ране. Пушка је пронађена поред тијела чојвека", рекао је извор агенције.
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