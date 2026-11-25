Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Два нафтна танкера наишла су на мине и захватио их је пожар у Ормуском мореузу, јавили су јутрос локални медији, позивајући се на саопштење Револуционарне гарде.
У саопштењу се наводи да је пожар захватио просторије са моторима танкера након што су рано јутрос наишли на мине код јужног и источног дијела Ормуског мореуза.
Ормуски мореуз је један од кључних праваца за глобалне испоруке нафте и течног гаса.
Бродски саобраћај кроз мореуз је у великој мјери отежан након што су Америка и Израел крајем фебруара покренули војну операцију против Ирана, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму