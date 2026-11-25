Аутор:АТВ редакција
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Једнодневни штрајк почео је јутрос у Грчкој, гдје синдикати траже повећање примања.
Штрајк је организовао синдикат АДЕДИ који као главне разлоге наводи мале плате, лоше стање са енергентима и проблеме у здравственој заштити и образовању.
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Радници метроа придружили су се у штрајку запосленима у државном сектору. Најављена је и обустава трајектног саобраћаја ка копненом дијелу и острвима, пошто су се обустави рада придружили и поморци. Своје учешће у протесту потврдили и професори средњих школа.
Према наводима локалних медија, љекари државних болница учествују у штрајку, док ће на радним мјестима у медицинским установама остати редовне смјене, преноси Срна.
Синдикати цивилног ваздухопловства, који заступа контроле лета, механичаре и администрацију, такође су најавили обуставу рада, али је Администрација за цивилни саобраћај то спријечила пријавом суду због чега је њихово учешће проглашено нелегалним.
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Истовремено су за данас у више од 60 градова широм Грчке заказане и демонстрације.
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