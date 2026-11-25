Аутор:АТВ редакција
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Хидроелектрана Вишеград највећи је појединачни произвођач електричне енергије у Републици Српској. Према дневном диспечерском извјештају за 24. новембар, произвела је 5.286 МWх електричне енергије.
Хидроелектране на Требишњици произвеле су укупно 3.079 МWх, од чега ХЕ Требиње И 791 МWх, а ХЕ Дубровник 2.288 МWх.
Република Српска
Термоелектрана Гацко поново на мрежи након једнодневног застоја
ХЕ Бочац произвела је 711 МWх, док је производња у ТЕ Гацко била потпуно обустављена – 0 МWх.
ТЕ Угљевик (ЕПЦ) произвела је 2.191 МWх, док је производња из обновљивих извора енергије износила 810 МWх.
Укупна дневна производња електричне енергије износила је 13.181 МWх, док је бруто потрошња у Републици Српској била 12.722 МWх.
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