Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједништво ДНС-а једногласно је подржало одлуку предсједника Републике Српске Саве Минића да за мандатара за састав нове Владе Републике Српске предложи Игора Додика, оцјењујући да је управо он у овом тренутку најбољи и најодговорнији избор за вођење извршне власти.
"ДНС упућује пуну и недвосмислену подршку мандатару, увјерен да ће нова влада под његовим вођством донијети нову снагу, институционалну стабилност и снажан економски напредак на добробит свих грађана", закључено је на данашњој сједници Предсједништва у Бањалуци.
Током сједнице извршена је детаљна анализа резултата остварених на протеклим Општим изборима и оцијењено да је странка показала стабилност, да је остварен основни циљ да коалиција ДНС-НПС буде други политички субјекат по снази у владајућој коалицији.
"Резултати увијек могу и морају бити бољи. У складу са тим, у наредном периоду услиједиће одређене кадровске и организационе измјене у страначкој инфраструктури, укључујући консолидацију општинских одбора, те додатно јачање организација жена и младих", саопштено је из ДНС-а.
У оквиру кадровског јачања руководства странке, Предсједништво ДНС-а донијело је одлуку о избору нових потпредсједника, те су на ове функције изабрани Борис Трнинић и Дејан Лолић.
"Циљ ових процеса јесте да ДНС буде још ефикаснији, оперативнији и спремнији за предстојеће политичке изазове и наредне локалне изборе, настављајући да дјелује искључиво у интересу грађана и Републике Српске", поручили су из ДНС-а.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч1
Република Српска
5 ч1
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму