Аутор:АТВ редакција
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Мандатар за састав нове Владе Републике Српске, Игор Додик наставља консултације. Објављен је распоред састанака. Ево са ким ће разговарати.
10.00 часова - Бањалука, Сједиште Владе Републике Српске - Мандатар за састав нове Владе Републике Српске Игор Додик одржаће консултације са представницима Савеза синдиката Републике Српске, Конфедерације синдиката Републике Српске и Синдиката управе Републике Српске.
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Мандатар Додик: Важно је чути оне који су градили Српску и младе који су њена будућност
12.00 часова - Бањалука, Сједиште Владе Републике Српске - Мандатар за састав нове Владе Републике Српске Игор Додик разговараће са представницима Привредне коморе Републике Српске
13.00 часова - Бањалука, Сједиште Владе Републике Српске - Мандатар за састав нове Владе Републике Српске Игор Додик разговараће са представницима Коморе самосталних предузетника Републике Српске
14.00 часова - Бањалука, Сједиште Владе Републике Српске - Мандатар за састав нове Владе Републике Српске Игор Додик састаће се са представницима Уније послодаваца Републике Српске.
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