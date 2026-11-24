Аутор:АТВ редакција
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Мандатар за састав нове Владе Републике Српске Игор Додик саопштио је да је данас разговарао са представницима различитих генерација и друштвених група, од оних који су стварали и бранили Републику Српску до младих људи.
„Данас сам разговарао са онима који су Републику Српску стварали и бранили, са онима који су је својим радом градили, са онима који образују младе и са младима који су њена будућност“, навео је Додик.
Данас сам разговарао са онима који су Републику Српску стварали и бранили, са онима који су је својим радом градили, са онима који образују младе и са младима који су њена будућност.
Шта они мисле важно је за сваку одлуку о томе којим путем Српска иде даље. https://t.co/AjAIONV7u6— Igor Dodik (@dodik_igor) November 24, 2026
Он је истакао да су мишљења саговорника важна приликом доношења одлука о будућем правцу развоја Републике Српске.
„Шта они мисле важно је за сваку одлуку о томе којим путем Српска иде даље“, поручио је Додик.
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