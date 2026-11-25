Аутор:АТВ редакција
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В.С. и Б.И. са подручја града Бијељине ухапшени су јуче због постојања основа сумње да су починили кривично дјело "Неовлаштена производња и промет опојних дрога".
На основу Наредбе Окружног суда у Бијељини а уз сагласност Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, извршен је претрес путничког аутомобила, као и просторија које користе наведена лица.
Приликом претреса пронађено је и привремено одузето више ПВЦ паковања у којима се налазила зелена биљна материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану укупне масе око 1.700 грама, два ПВЦ пакета у којима се налазила прашкаста материја бијеле боје која асоцира на опојну дрогу кокаин укупне масе 174 грама.
Пронађене су и три дигиталне ваге, двије машине за вакумирање, више мањих кесица са бијелом прашкастом материјом која својим изгледом асоцира на опојну дрогу кокаин, као и други предмети који се доводе у везу са извршењем кривичног дјела.
Хроника
Позлило Николини Шљивић, превезена на УКЦ Српске
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, који је наложио да се лица лишена слободе уз извјештај о почињеном кривичном дјелу, предају данас у надлежност и на даље поступање Окружном јавном тужилаштву у Бијељини.
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