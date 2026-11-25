Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци затражило је одређивање једномјесечног притвора боксеру Небојши Полетану (33) осумњиченом за покушај убиства Ненада Дукића уз Великом Блашком код Лакташа.
Напад се догодио 22. новембра, а Полетан је осумњичен и за изазивање опште опасности, јер је из пиштоља испалио више хитаца.
”Осумњичено је у Великом Блашком код Лакташа у дворишту викенд куће пуцањем из пиштоља изазвао опасност за живот људи на начин да је испалио неколико хитаца у ваздух док се у његовој непосредној близини налазило више лица. Након вербалног сукоба са оштећеним Д.Н., осумњичени је испалио више хитаца у правцу оштећеног који се налазио на мјесту возача у аутомобилу. Том приликом оштећени није задобио тјелесне повреде, изашао је из аутомобила и побјегао са лица мјеста”, саопштило је ОЈТ Бањалука.
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Додају да је притвор предложен због нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело.
Након пуцњаве ухапшени су и Дукић и Р.Р. из Бањалуке због сумње да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет оружја или експлозивних материја. У претресу Дукићеве куће на подручју Котор Вароша пронађено је више комада различитог ватреног оружја и више комада муниције.
О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиваће судија за претходни поступак Окружног суда у Бањалуци.
Хроника
Покушај убиства у Лакташима, ухапшен боксер Небојша Полетан!
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