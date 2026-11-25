Аутор:АТВ редакција
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Што се тиче преговора о украјинској кризи, никада нисмо имали контакте с Европском комисијом, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров на конференцији за новинаре након заједничког колегијума министарстава спољних послова Русије и Бjелорусије.
"Европска комисија редовно даје некакве изјаве, али то што уз њих не иду никакви конкретни предлози, упућени руској страни дипломатским каналима, по мом мишљењу потврђује да Брисел, а посебно Европска комисија, неозбиљно приступа овом питању и бави се дипломатијом преко мегафона", нагласио је.
Скренуо је пажњу на изјаву Доналда Туска, премијера Пољске, који је рекао да нико не намjерава да се консултује с руском страном о томе какав треба да буде европски аспект предстојећих преговора.
Такође је указао на то да је шефица европске дипломатије Каја Калас рекла да у Европи већ постоји безбедносна архитектура – то су НАТО и Европска унија – и да нико не треба да покушава да ту архитектуру мења.
Главни задатак је, према њој, да се Украјина интегрише у НАТО и у Европску унију. Додала је и да Европска унија не сме да дозволи решење које би узело у обзир интересе руске стране.
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"Зато добро знамо колико вреди став који износе Европљани", истакао је Лавров.
Додао је да су се коментарисале изјаве из Брисела да су се, тобоже, договорили око некаквог тима: европске седморке, мислећи на Француску, Немачку, Британију, Италију и Пољску, уз представнике Европске уније и НАТО-а.
Како је подвукао, јавно су изјавили да та седморка треба да се укључи у преговарачки процес који је управо обновљен уз учешће Русије, САД и Украјине. Лавров је додао да Русија полази од тога да прво мора да разуме какву улогу Европа намерава да игра у преговорима.
"Ако су циљеви које себи поставља изнети у изјавама које сам цитирао, да ће само НАТО и Европска унија одређивати европску архитектуру и да се не сме дозволити да руски интереси буду задовољени, зашто онда водити такве преговоре", упитао је.
Лавров је додао да је стога Русија замолила представнике европских земаља да дођу у Москву или да на неки други начин изложе свој став.
"Они кажу: 'не, не желимо ништа да вам излажемо, желимо одмах да сjеднемо за преговарачки сто'. Али с таквим манирима и с таквим намерама они ће сjести за преговарачки сто и одмах ће ставити ноге на тај сто. То нам не треба", поручио је шеф руске дипломатије, преноси РТ Балкан.
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