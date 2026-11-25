Аутор:АТВ редакција
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Минск не планира да се умијеша у сукоб у Украјини нити има агресивне планове против Пољске и балтичких земаља, изјавио је предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко.
"Нећемо се умијешати у рат, а наводи о агресивним плановима против Пољске и балтичких земаља су потпуна бесмислица и стручњаци то знају", навео је Лукашенко у интервјуу за магазин "Поинт", коментаришући изјаве о потенцијалном мијешању у украјински сукоб и плановима усмјереним против Пољске и балтичких земаља.
Међутим, Лукашенко је упозорио да ће Бјелорусија бити принуђена да се брани уколико Европа започне рат из Украјине или Пољске.
(Срна)
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