Аутор:АТВ редакција
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По налогу Другог основног јавног тужилаштва у Београду од стране МУП-а, Полицијске станице Вождовац донијето је рјешење о задржавању директора и главног уредника телевизије "Информер" Драгана Ј. Вучићевића због сумње да је извршио кривично дјело изазивање панике и нереда у продуженом трајању и кривично дјело ометање правде.
Осумњичени ће уз кривичну пријаву сутра бити доведен на сашлушање пред јавним тужиоцем Другог основног јавног тужилаштва у Београду, саопштено је из тог тужилаштва.
Вучићевић је приведен јутрос на 50 метара од те телевизије.
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