Аутор:АТВ редакција
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Морали смо и морамо и даље заједнички да се супротстављамо санкционој и правној агресији Запада против наших земаља, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров у Гомељу на заједничком колегијуму министарстава спољних послова Русије и Бјелорусије.
Нагласио је да Русија и Бјелорусија заједнички дјелују у ОЕБС-у, гдје су браниле темељно правило консензуса и положај руског језика.
"Земљама Глобалног југа и Истока објашњавали смо ризике које носи деструктивно дјеловање Савјета Европе, који је покушавао да их увуче у своје планове за дестабилизацију прилика на нашем заједничком континенту. Ти ризици постоје и по безбједност и унутрашњу политичку стабилност земаља у развоју, које западно руководство Савјета Европе покушава да увуче у своје нечасне планове", нагласио је Лавров, преноси РТ Балкан.
Нагласио је да овај јединствени формат, успостављен Уговором о оснивању Савезне државе, потврђује своју ефикасност. Додао је да он представља важан механизам за координацију спољне политике и усаглашавање заједничких ставова о актуелним међународним питањима, као и за развијање колегијалне сарадње међу запосленима у нашим министарствима и дипломатско-конзуларним представништвима.
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"Са своје стране, желио бих да истакнем резултате спровођења одлука са претходне заједничке сједнице наша два колегијума, одржане у Москви. У складу са жељама и одлукама изнијетим у закључцима тог састанка, велики значај придавали смо заједничком коришћењу инструмената културне и хуманитарне политике, између осталог, ради промовисања традиционалних вриједности и очувања историјског памћења. Посебну пажњу посветили смо пројектима посвећеним значајним датумима из наше историје", подвукао је Лавров.
Уочи учешћа на сједници колегијума, шеф руске дипломатије је разговарао са бјелоруским колегом Максимом Риженковом.
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