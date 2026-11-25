Аутор:АТВ редакција
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Дванаестогодишња дјевојчица породила се царским резом у бугарском граду Монтана и на свијет донијела своје прво дијете. Посебну пажњу изазива податак да је са оцем бебе, који има 16 година, живјела заједно већ три године.
Дјевојчица се породила у болници "Др Стамен Илиев", а према ријечима шефа Одјељења за акушерство и гинекологију, доктора Захарија Николова, њено здравствено стање након операције је добро.
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"Мајка се осјећа добро, као да је трећи постоперативни дан. Покретна је и његована", рекао је Николов.
Ипак, љекар је упозорио да трудноћа у тако раном узрасту носи бројне здравствене ризике, а да изазови не престају самим порођајем. Посебно је указао на могућност развоја постпорођајне депресије, којој су адолесценткиње изложене у већој мјери, пише Телеграф.
Према његовим ријечима, ризик од постпорођајне депресије код адолесценткиња које се породе може достићи између 30 и 40 одсто. Хормоналне промјене, проблеми са дојењем, недостатак сна и стрес могу додатно отежати прилагођавање новој животној ситуацији.
"Када се појаве проблеми са дојкама, дојењем, стресом, недостатком сна и физиолошким промјенама, односно наглим падом прогестерона и естрадиола, могу се јавити анксиозност, плач и потешкоће у прилагођавању", објаснио је Николов.
Случај је привукао пажњу надлежних социјалних служби, које су покренуле процјену породичних околности.
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Одсјек за заштиту дјеце у Монтани саопштио је да је након пријаве хитно сазван координациони механизам за дјецу жртве насиља. Састанку су присуствовали представници тужилаштва, полиције, Центра за јавну подршку и службе за заштиту дјеце.
Одлучено је да малољетна мајка заједно са бебом буде смјештена у установу која пружа подршку мајкама и дјеци. Тамо ће добити потребну здравствену и социјалну помоћ, као и подршку у стицању родитељских вјештина.
Шеф Одсјека за заштиту дјеце Светлин Георгијев појаснио је да је ријеч о комплексу у којем се пружају социјалне и здравствене услуге.
Додао је и да у дому шеснаестогодишњег оца бебе постоји просторија која испуњава услове за живот.
Доктор Николов навео је и да је током своје каријере имао случај дјевојчице која се први пут породила са свега 11 година, а затим поново двије године касније, када је имала 13.
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Према његовим ријечима, у Бугарској око девет до десет одсто жена које се порађају има мање од 18 година.
Од приближно 600 порођаја забиљежених у болници у којој ради, око 50 односило се на малољетнице. Међу њима су биле три четрнаестогодишњакиње и једна дванаестогодишњакиња.
Случај из Монтане поново је отворио питање малољетничких трудноћа, али и потребе за правовременом заштитом дјеце и укључивањем здравствених и социјалних институција.
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