Аутор:АТВ редакција
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Двојица бечких полицајаца завршила су у болници након хапшења 27-годишњег држављанина Босне и Херцеговине, који је осумњичен да је претходно тукао своју 52-годишњу партнерку и пријетио јој смрћу.
Инцидент се догодио у понедјељак, 23. новембра, око 11:30 сати у бечком округу Рудолфсхеим-Фунфхаус, саопштила је полиција. На интервенцију су изашли полицајци из станице Сторченгасе.
Према наводима полиције, између 27-годишњака и партнерке избила је свађа због новчаних дугова. Сумња се да је током свађе повриједио партнерку ударајући је рукама и ногама те јој запријетио да ће је убити. Алкотест је показао да је имао 1,2 промила алкохола у крви.
Док су полицајци провјеравали његов идентитет, мушкарац је постајао све агресивнији. На крају је, како наводи полиција, полицајце напао ударцима кољеном, шакама и ногама, након чега је ухапшен.
Хапшењу се жестоко опирао, а притом су повријеђена обојица полицајаца. Након интервенције морали су на лијечење у болницу и нису могли наставити смјену.
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Против 27-годишњака изречене су забрана уласка у стан и приласка партнерки те привремена забрана посједовања оружја. На саслушању је негирао да је партнерку ударао или јој пријетио.
По налогу бечког тужилаштва пуштен је на слободу, а против њега је поднесена кривична пријава.
Према аустријском закону, полицијска забрана уласка и приласка траје двије седмице, а осумњичени се не смије приближити стану ни угроженој особи на мање од 100 метара.
Особе против којих је изречена таква мјера морају проћи и најмање шест сати обавезног савјетовања о превенцији насиља, наводи аустријско Министарство унутрашњих послова, преноси Кликс.
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