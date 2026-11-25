Аутор:АТВ редакција
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У Удружењу за едукацију дјеце "МИО МОНДО" Бања Лука синоћ је, у оквиру пројекта професионалне оријентације „Мој корак према будућности", одржана едукативно-креативна радионица посвећена занимањима новинара, телевизијског водитеља и уредника.
Гошћа радионице била је Сандра Марјановић, телевизијска водитељка и уредница Алтернативне телевизије (АТВ), која је малишанима на занимљив, интерактиван и њиховом узрасту прилагођен начин приближила свијет телевизије и медија.
Дјеца су кроз практичне примјере имала прилику да се упознају са процесом припреме телевизијског прилога, начином вођења разговора, постављањем питања и представљањем садржаја пред камером. Посебно одушевљење изазвао је практични дио радионице, током којег су се малишани опробали како у улози саговорника, тако и у улози телевизијских водитеља.
Поред упознавања са овим занимањима, радионица је била усмјерена на развој комуникацијских вјештина, културе говора, креативности, самопоуздања и слободног изражавања пред публиком.
Уз много смијеха, спонтаности и дјечје радозналости настали су аутентични мали телевизијски прилози, а дјеца су показала колико учење кроз непосредно искуство може бити занимљиво и инспиративно.
Задовољство концептом пројекта, начином реализације радионица и својим учешћем изразила је и Сандра Марјановић.
"Знајући колико је дјеци тешко привући пажњу, а још теже задржати, сматрам да сте сјајно осмислили радионице како би на једноставан, али занимљив начин малишанима приближили различита занимања. Драго ми је што сам била дио ваше сјајне идеје и приближила дјеци посао новинара и водитеља. Сјајни сте и само тако наставите", поручила је Марјановић.
Ово је девета радионица у оквиру пројекта „Мој корак према будућности", чији је циљ да дјеца од најранијег узраста упознају различита занимања, истражују властита интересовања, препознају своје потенцијале и развијају вјештине значајне за будућност.
"Кроз овај пројекат настојимо да дјеци приближимо различите професионалне области, подстакнемо их на истраживање и активно учешће, те им омогућимо да кроз непосредно искуство стичу знања, развијају вјештине и јачају самопоуздање, што ће им бити од значаја у даљем образовању и животу", истакао је Александар Сладојевић, предсједник Удружења.
Удружење "МИО МОНДО" наставља да кроз сарадњу са успјешним појединцима и стручњацима из различитих области дјеци пружа прилику да свијет занимања упознају кроз непосредан контакт, практичан рад и искуствено учење.
Из Удружења су упутили посебну захвалност Сандри Марјановић на издвојеном времену, пренесеном знању и доприносу стварању још једног вриједног образовног искуства за малишане.
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