Аутор:АТВ редакција
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У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 19 беба, пет дјевојчица и 14 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено седам беба, у Фочи и Градишци по три, Требињу и Бијељини по двије, а у Источном Сарајеву и Приједору по једна беба.
Четири дјевојчице и три дјечака рођени су у Бањалуци, у Градишци једна дјевојчица и два дјечака, у Фочи три дјечака, у Требињу и Бијељини по два дјечака, а у Источном Сарајеву и Приједору по један дјечак.
У породилиштима у Добоју, Зворнику и Невесињу није било порода., преносе Срна.
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