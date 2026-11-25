Аутор:АТВ редакција
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Рада Манојловић озбиљно размишља о удаји за свог партнера, што је и сама признала приликом разговора са Бокијем 13.
"Хоћеш ли жено да се удаш, јел има нешто ново на том плану?", упитао је македонски шоумен Манојловићеву.
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"Сад баш размишљам о томе, ево... Вјеруј ми, мајке ми...", ко из топа је одговорила пјевачица.
"Јел’ си и даље са истим дечком?", занимало је Бокија.
"Јао Боки, немој да ме навлачиш у ситне сате. Ништа не мијењамо, добре ствари не треба мијењати. Ти знаш, али псссттт", закључила је Рада причу на ову тему.
Подсјетимо, Рада је једном приликом говорила због чега њен дечко не воли да се појављује у јавности. Док је пјевачица разговарала са медијима он ју је позвао, а Рада је кроз шалу рекла да има три минута.
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"Баш не воли камеру. Не воли ни да буде у јавности, мени то никада није било јасно. Онда сам схватила да ми који се сликамо то је псхијатријска дијагноза. Ако ти свој живот износиш пред милионима људи, неко просто да чита коментаре о себи. Морамо да прихватимо да смо ми егзибиционисти", истакла је она.
(Курир)
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