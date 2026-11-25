Аутор:АТВ редакција
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Дуг који износи свега неколико хиљада динара на први поглед не дјелује као озбиљан финансијски проблем.
Међутим, уколико обавеза не буде измирена на вријеме и предмет доспије пред јавног извршитеља, почетни износ може значајно да порасте. Разлог за то су додатни трошкови извршног поступка, који у појединим случајевима могу бити већи и од самог дуга.
Када повјерилац одлучи да покрене извршни поступак, на основни дуг почињу да се обрачунавају и други трошкови. Они могу обухватати накнаде за рад јавног извршитеља, трошкове достављања, прибављања података, као и друге оправдане трошкове настале током поступка. Уколико је повјерилац ангажовао адвоката, могу се појавити и трошкови његовог заступања.
Према Закону о извршењу и обезбјеђењу, трошкове поступка сноси повјерилац, али их, по правилу, на крају сноси дужник. Њихова висина одређује се у складу са важећом Јавноизвршитељском тарифом и конкретним радњама предузетим у поступку.
Како је истражио портал Каматица, посебан проблем настаје када грађани не реагују на вријеме. Непримање или игнорисање поште, непровјеравање обавјештења и одлагање плаћања могу додатно да закомпликују ситуацију. Дуг који је у почетку могао да буде измирен уз релативно мали издатак тако може да прерасте у знатно веће финансијско оптерећење.
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Ипак, важно је нагласити да сваки трошак мора имати правни основ и бити обрачунат у складу са прописима. Грађани који добију рјешење о извршењу требало би пажљиво да прочитају документацију, провјере износ потраживања и трошкове, као и поуку о правном лијеку и роковима за његово коришћење.
Уколико сматрају да је дошло до неправилности, важно је да се благовремено информишу о могућностима правне заштите. Управо зато, мали дуг не би требало олако схватати. Редовно измиривање рачуна, реаговање на опомене и благовремено обраћање повјериоцу могу спријечити да релативно мала обавеза прерасте у озбиљан удар на кућни буџет.
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