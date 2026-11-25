Аутор:АТВ редакција
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Народна скупштина Србије већином гласова изабрала је саставе чланова Скупштине Србије у сталним делегацијама у међународним парламентарним институцијама.
На данашњој сједници, изабрана је и делегација у Парламентарном форуму Републике Србије и Републике Српске.
За предсједника делегације је изабрана Зорица Стојановић, а потпредсједника Станко Фуштар, обоје из Студентске листе. За чланове су изабрани Зоран Ђајић, Растко Јовић, Игор Цегледи, Александар Милојковић са Студентске листе, док су из клуба "Србија побјеђује" Душан Марић, Милимир Вујадиновић, Угљеша Мрдић, Јасмина Обрадовић и Александар Шешељ.
Поред 11 чланова, делегацију чине и предсједник и замјеник предсједника Народне скупштине.
У образложењу пише да је Закон о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Србије и Републике Српске, потписан 26. септембра 2006. године, ратификован је и ступио на снагу јула 2007. године.
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