Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић рекао је Срни да ће редовно скупштинско засједање бити настављено у петак, 27. новембра.
Сједница је 19. новембра окончана након што је размотрен Приједлог одлуке о утврђивању назива улице "Улица храбрих срца", те након консултација са шефовима клубова и одборничких група у бањалучкој Скупштини.
Одборници су на сједници 19. новембра дискутовали о Приједлогу одлуке о комуналном реду, Приједлогу одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама, те више регулационих планова.
Република Српска
Минић: Лијепа вијест стиже из Републичког завода за статистику
У наставку засједања пред одборницима ће се према усвојеном дневном реду наћи Нацрт буџета за 2027. годину у износу од 321 милион КМ, Нацрт ребаланса буџета за 2026. годину у износу од 352,91 милион КМ што је за 69 милиона КМ или 24,3 одсто више од првобитног буџета.
Дневним редом обухваћи су и извјештај о раду градоначелника и о извршењу буџета за 2025. годину, а одборници ће разматрати и утврђивање стопе пореза на непокретности за наредну годину и расподјелу неутрошених намјенских средстава.
Пред одборницима ће бити и конкурс за оснивање права грађења на градском земљишту без накнаде ради рјешавања стамбеног питања породица са четворо и више дјеце, младих брачних парова до 35 година и самохраних родитеља.
Посљедња редовна сједница Скупштине града Бањалука, прије сједнице 19. новембра, одржана је почетком јула, а ванредна почетком августа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму