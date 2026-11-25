Аутор:АТВ редакција
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Замјеник гувернера Централне банке Русије Алексеј Заботкин изјавио је данас да ће бруто домаћи производ (БДП) Русије забиљежити раст до краја 2026. године и да не може да се говори о паду руске привреде.
„БДП ће ове године забиљежити раст, мада не нарочито велики. Наша посљедња прогноза је између 0,5 и један одсто, упркос томе што су од средине године на економску активност утицале нове околности, укључујући губитак дијела производних капацитета, логистичких могућности и друге факторе“, рекао је Заботкин, преносе РИА Новости.
Он је додао да нема говора о паду руске привреде, јер је економски раст и даље позитиван.
Руско Министарство економског развоја саопштило је раније у новембру да би раст БДП-а у 2026. години могао бити нешто већи од тренутно пројектованих 0,6 одсто.
Према прелиминарној процјени руске статистичке службе Росстат, руска привреда је у трећем кварталу ове године порасла за један одсто на годишњем нивоу, након раста од 1,3 одсто у другом кварталу.
Гувернерка Централне банке Русије Елвира Набиулина изјавила је на сједници Државне думе да се очекује раст БДП-а до један одсто у овој години, упркос штети коју су напади изазвали у појединим привредним секторима.
Централна банка Русије је у октобру ревидирала прогнозу привредног раста за 2026. годину, повећавши очекивани распон са нула до један одсто на 0,5 до један одсто, преноси РТ Балкан.
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