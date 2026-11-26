Шамачки ватрогасци за непуних 11 мјесеци интервенисали су више од 100 пута, а предстоји сезона гријања када треба очистити димњаке и правилно одлагати пепео како би се спријечило избијање пожара, рекао је Срни старјешина Професионалне спасилачке ватрогасне јединице Шамац Слободан Миловановић.

На подручју те ватрогасне јединице прошле године забиљежен је 91 пожар, а ове године ватрогасци су до сада имали више од 100 интервенција након сјетве, паљења стрништа, због неисправне електричне инсталације и у другим ситуацијама.

Миловановић је навео да су током сезоне гријања највећи проблеми на димњацима, али и непрописно одлагање пепела, иако су код контејнера постављена намјенска бурад, која грађани не користе довољно.

Он је поново апеловао да становништво благовремено очисти димњаке, уколико то до сада није учињено, преноси "Срна".

"Ако грађани не очисте димњаке на вријеме, могу направити проблем ватрогасцима и превасходно себи, јер може доћи до пожара већих размјера, пошто се, углавном, пожари на димњацима отму контроли", упозорио је Миловановић.

Шамачки ватрогасци покривају подручја општина Шамац, Доњи Жабар и Пелагићево.