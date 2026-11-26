Аутор:АТВ редакција
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Киша у Херцеговини не престаје, а обилне падавине већ су изазвале проблеме у више мјеста. Највише кише пало је у Билећи, чак 85 литара по квадратном метру.
Киша је на подручју Требиња проузроковала проблеме у одвијању саобраћаја, а поједине градске улице су поплављене усљед велике количине воде.
Највише проблема забиљежено је у градским саобраћајницама гдје се вода задржава на коловозу, што возачима и пјешацима знатно отежава кретање, преноси РТРС.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода (ФХМЗ), објављеним у четвртак у 7 часова, у Билећи је пало 85 литара кише по квадратном метру.
Слиједе Неум са 70, Мостар са 69 и Гацко са 64 литра по квадратном метру.
Колико су обилне падавине погодиле југ Херцеговине показује и податак да је у Сарајеву, на мјерној станици Бјелаве, у истом периоду измјерено свега 10 литара кише по квадратном метру.
За мостарску регију издато је наранџасто упозорење, које је на снази до поноћи. Очекује се између 30 и 60, а локално и до 70 литара кише по квадратном метру.
Метеоролози упозоравају на могућност плављења имовине и саобраћајница, прекида у снабдијевању електричном енергијом и водом, као и на потребу за мањим евакуацијама.
Агенција за водно подручје Јадранског мора из Мостара упозорила је на могућност ванредног хидролошког стања у периоду од 26. до 28. новембра.
Пораст водостаја очекује се на Неретви и Вриоштици, као и на водотоцима у сливу Тихаљина – Младе – Требижат, преносе федерални медији.
Постоји могућност излијевања мањих водотока, појаве бујичних токова и урбаних поплава.
Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, падавине ће се наставити и у петак, али и током предстојећег викенда.
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