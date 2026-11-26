Аутор:АТВ редакција
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Црни петак, који и ове године доноси бројне акцијске понуде у продавницама широм Српске, прилика је за повољнију куповину, али и повод за питање колико су оглашени попусти заиста реални.
Док надлежни подсјећају на законске обавезе трговаца, представници потрошача позивају грађане на опрез и рационалну куповину, пише "Глас Српске".
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Према Закону о заштити потрошача, трговци су дужни да уз снижену цијену истакну и најнижу цијену коју су за исти производ примјењивали у претходних 30 дана. Ова обавеза, која је на снази годину дана, требало би да спријечи вјештачко подизање цијена уочи снижења и омогући потрошачима увид у стварну уштеду. Из Инспектората Републике Српске наводе да се трговци углавном придржавају прописаних обавеза те да је провјера цијена саставни дио редовних контрола. Републичка тржишна инспекција је у области трговине током 2025. године обавила 3.280 контрола, док је у овој години извршено 2.500.
"Најчешће утврђена неправилност односила се на то да цијене нису биле видно истакнуте и лако доступне потрошачима. У објектима у којима је оглашено снижење провјеравамо и да ли су истакнуте цијене у складу са онима евидентираним у пословним књигама трговца", истичу из Инспектората.
Додају да су снижења крајем године чешћа па су и предмет појачаног инспекцијског надзора. За трговце који не истакну најнижу цијену из претходних 30 дана прописане су казне од 2.000 КМ за правно лице, 800 КМ за одговорно лице и 1.000 КМ за предузетника.
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"Позивамо потрошаче да пријаве сваку уочену неправилност, јер су њихове информације значајна помоћ инспекторима у усмјеравању контрола. Имајући у виду број трговачких објеката и артикала, сарадња грађана доприноси ефикаснијем надзору и заштити потрошачких права", поручују из Инспектората.
Предсједник Скупштине Удружења трговине Привредне коморе Републике Српске Милан Лебурић сматра да озбиљни трговци немају интерес да манипулишу цијенама те да се евентуалне злоупотребе односе на мањи број учесника на тржишту.
"Црни петак не доноси нужно и већу зараду. Промет буде нешто већи, али трговци, посебно у текстилној индустрији, углавном настоје да се ријеше старих залиха прије доласка нових колекција. Неријетко снижавају марже па чак иду и у минус да би ослободили складишта", рекао је Лебурић за “Глас”.
Додаје да се понуда производа на снижењима из године у годину шири, јер се све више трговаца бори за купце и њихову лојалност.
Када је ријеч о наредној години, очекује слична кретања у трговини, уз раст потражње од два до три одсто, али упозорава и на могућност стагфлације усљед глобалних економских кретања и слабије потрошње у иностранству.
Извршна директор Удружења за заштиту потрошача “Дон” из Приједора Муриса Марић поручује да би грађани прије свега требало да купују оно што им је заиста потребно, јер попусти не значе аутоматски и уштеду.
"Препорука је да се уздржимо од куповине ствари које нам нису неопходне. Додатна трошења представљају велики терет за кућни буџет, посебно ако знамо да са садашњим примањима многи не могу подмирити ни основне потребе", истакла је Марићева.
Она сматра да је обавеза истицања најниже цијене у претходних 30 дана значајан корак у заштити потрошача, али упозорава да инспекцијске службе због ограниченог броја инспектора не могу истовремено контролисати све трговачке објекте.
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Због тога савјетује грађанима да прије куповине забиљеже цијене производа које планирају да купе, да би могли упоредити стварно снижење и реаговати уколико уоче неправилности.
"Помак постоји, али није реално очекивати да инспектори могу обићи сва продајна мјеста. Потрошачи морају бити одговорни према свом новцу, пратити цијене и пријавити све што сматрају нерегуларним", поручила је Муриса Марић.
Уочи “црног петка”, када је интернет куповина интензивнија, расте и ризик од превара, на шта упозоравају и подаци компаније “Касперски”, према којима је широм свијета од јануара до октобра ове године откривено и блокирано више од 19 милиона фишинг напада усмјерених на купце интернет продавница и кориснике платних сервиса.
Посебно су забиљежене злоупотребе имена “Поште Србије” и курирских служби, путем лажних порука о проблемима са доставом, као и лажних интернет продавница и огласа на друштвеним мрежама. Сличне преваре представљају ризик и за потрошаче у Српској, због чега је прије куповине важно провјерити вјеродостојност продавца и интернет странице те не остављати податке о платним картицама путем сумњивих линкова.
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