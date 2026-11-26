Аутор:АТВ редакција
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Четири године након што је НАСА намјерно усмјерила свемирску летјелицу у астероид Диморфос, научници су први пут из непосредне близине видјели посљедице удара.
На астероиду је настао кратер величине спортског стадиона, промијењен је његов облик, а стотине стијена сада круже свемиром. Откриће представља велики корак ка развоју система одбране Земље од астероида.
На астероиду је настао кратер величине спортског стадиона, промијењен је његов облик, а стотине стијена сада круже свемиром. Откриће представља велики корак ка развоју система одбране Земље од астероида.
Европска свемирска агенција (ЕСА) представила је јуче (25. новембра) прве фотографије које је послала свемирска летјелица Хера, након више од двије године путовања.
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Научници су снимке представили на симболичном мјесту, у дворани с костурима диносауруса Природњачког музеја у Берлину, подсјећајући на катастрофу која је прије 66 милиона година промијенила историју живота на Земљи.
Овога пута, међутим, човјечанство покушава да пронађе начин да спријечи сличан сценарио.
НАСА је 26. септембра 2022. године намјерно усмјерила летјелицу ДАРТ у Диморфос, астероид пречника око 151 метар који кружи око знатно већег астероида Дидимоса.
Летјелица је ударила у астероид брзином од око 22.000 километара на час. Циљ експеримента није био његово уништење, већ провјера може ли човјек промијенити путању неког небеског тијела.
Посматрања телескопима са Земље показала су да је експеримент успио. Прије удара Диморфосу је било потребно 11 сати и 55 минута да обиђе већи астероид, а након удара то вријеме скраћено је за око 33 минута.
Међутим, научници све до сада нису могли детаљно да виде шта се догодило са самим астероидом.
Према подацима које је објавила Европска свемирска агенција (ЕСА), удар је сравнио једну страну Диморфоса, остављајући кратер који се протеже готово цијелом његовом ширином.
Друге дијелове површине и даље прекривају стијене које изгледају готово идентично као на фотографијама снимљеним непосредно прије удара 2022. године.
Астероид се понаша попут боксера након снажног ударца
Посебно изненађење за истраживаче представља начин на који се Диморфос сада креће.
Прије судара понашао се слично Земљином Мјесецу, стално окрећући исту страну према већем астероиду. Данас се неконтролисано преврће док кружи око Дидимоса.
Научници његово кретање пореде с боксером који тетура након снажног ударца.
Хера је открила и стотине раније непознатих стијена, од којих су неке широке неколико метара, које круже око два астероида.
Њихово присуство представља додатни изазов за управљање европском летјелицом, која ће се наредних мјесеци све више приближавати површини астероида.
Диморфос и Дидимос нису представљали пријетњу Земљи, због чега су и одабрани за овај историјски експеримент.
Међутим, истраживање би могло бити пресудно уколико астрономи једног дана открију велико небеско тијело које се креће према нашој планети.
За разлику од сценарија познатих из холивудских филмова, астероид који пријети Земљи не би нужно требало уништити. Уколико се открије довољно рано, чак и релативно мала промјена његове путање могла би бити довољна да након неколико година промаши нашу планету, пишу Независне новине.
"Више нисмо беспомоћни пред опасностима из свемира", поручила је Анке Пагелс-Керп из Њемачког центра за ваздухопловство и свемирска истраживања.
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Научници сада желе да утврде колико ефикасност таквог удара зависи од масе, састава и унутрашње структуре астероида.
Хера се тренутно налази на удаљености између 25 и 30 километара од два астероида.
У децембру би требало да им се приближи на свега 13 километара и пошаље нове фотографије знатно веће резолуције.
За јануар 2027. године планирано је ослобађање два минијатурна сателита, Милани и Јувентас, величине кутије за ципеле.
Милани ће истраживати минерални састав површине, док ће Јувентас помоћу посебног радара покушати да завири у унутрашњост астероида, што до сада није изведено на једном таквом небеском тијелу.
Планирано је да Јувентас на крају мисије покуша и да слети на Диморфос.
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