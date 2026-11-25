Аутор:АТВ редакција
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Међународни тим истраживача идентификовао је ове формације у близини вулкана Алба Монс, на сјеверној хемисфери Марса.
Резултати истраживања објављени су у научном часопису Earth and Planetary Science Letters и указују на могућност да су структуре настале током једног од новијих хладнијих периода у геолошкој историји планете, преноси Н1.хр.
Истраживачи су анализирали снимке НАСА-ине летјелице Mars Reconnaissance Orbiter и европске летјелице ExoMars Trace Gas Orbiter.
Прегледали су укупно 738 кратера, а комбиновањем снимака из различитих углова направили су тродимензионалне моделе површине како би детаљније проучили необичне геолошке структуре.
На крају су пронашли 29 наслага карактеристичног облика. Од тога се 24 налазе унутар кратера насталих ударима небеских тијела, док је преосталих пет откривено у другим удубљењима. Формације се протежу низ падине у дужини од једног до три километра и завршавају се изразито стрмим литицама. Највиша међу њима достиже чак 209 метара, док нагиб појединих падина износи и до 42 степена.
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Научници сматрају да је највјероватније ријеч о великим количинама леда које су се током прошлости полако помјерале низ падине, слично глечерима на Земљи.
За разлику од земаљских глечера, марсовске формације прекривене су слојевима камења, прашине и других материјала, што је спријечило директно излагање леда ријеткој Марсовој атмосфери и омогућило му да опстане током веома дугог периода.
Све пронађене наслаге налазе се на падинама окренутим према сјеверном полу, гдје је лед заштићенији од Сунчевог зрачења.
Једно од главних питања на које су научници покушали да одговоре јесте зашто се ове формације завршавају тако необичним, стрмим литицама.
Због изузетно ниског атмосферског притиска, лед на површини Марса може директно да пређе из чврстог у гасовито стање, без претходног топљења – процес који се назива сублимација.
Истраживачи претпостављају да су управо сублимација и постепено повлачење ледених маса довели до настанка стрмих литица.
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Анализа изгледа формација открила је да се њихови предњи дијелови састоје од двије различите цјелине: горњи дио је релативно гладак и вјероватно садржи велике количине леда, док је доњи знатно храпавији и састоји се од великих количина камења и других наслага.
Упоређивањем са сличним структурама на Исланду пронађене су значајне сличности са завршецима појединих глечера прекривених каменим материјалом.
Ово откриће могло би да пружи нове информације о великим климатским промјенама кроз које је Марс пролазио током своје историје.
За разлику од Земље, чија је оса ротације релативно стабилна, нагиб Марсове осе значајно се мијењао током геолошке прошлости.
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Према резултатима климатских и рачунарских модела, новооткривени глечери могли су настати током једног од хладнијих периода, када је Марсова оса била нагнутија него данас.
У таквим климатским условима лед је могао да се нагомилава и на географским ширинама на којима данас не постоје услови за његово дуготрајно стварање на отвореној површини.
Откриће би могло да буде важно за прве астронауте
Осим за проучавање Марсове прошлости, ово откриће могло би да има и практичну вриједност за будуће људске мисије.
Допремање воде са Земље изузетно је захтјевно, па научници покушавају да пронађу природне залихе које би астронаути једног дана могли да користе за пиће, одржавање живота, али и као сировину за производњу кисеоника и ракетног горива.
Ако се потврди претпоставка да је ријеч о остацима древних глечера, огромне литице скривене у кратерима могле би да постану важан траг за реконструкцију климатске историје Црвене планете, али и за планирање будућег боравка људи на њој, преноси Н1.хр.
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