Коментари:0
Након изласка Grand Theft Auto VI (ГТА 6), 19. новембра, јавност је подијељена због снимака који приказују висок степен реализма у сценама насиља и узнемиравања.
Један од њих, који је поделио корисник @VideoArtGame на платформи X, постао је централна тачка дебате о томе да ли је игра прешла границу и да ли би требало да буде забрањена или строже контролисана, преноси Блиц.
У снимку се види мушки лик у хавајској кошуљи који на плажи прилази жени у бикинију на лежаљци. Након кратког поздрава, жена устаје и одлази, а мушкарац је упорно прати.
Сцена се наставља преко плаже, поред лежаљки и кишобрана, па до урбаних дијелова мапе.
Жена више пута завршава на земљи, гестикулира и, према титловима, изражава незадовољство ријечима говорећи да јој је доста.
Please stop harassing female NPCs in GTA VI https://t.co/laNXEMfAGs— VideoArtGame (@VideoArtGame) November 22, 2026
Цијели запис траје више од четири минута и приказује устрајно праћење са физичким интеракцијама.
Аутор објаве поставља питање да ли је реализам отишао предалеко и наводи да су реакције подијељене: једни реалистично насиље називају застрашујућим и захтијевају забрану ради заштите дјеце, док други истичу да је игра оцијењена М (17+) и да је одговорност на родитељима, а не на држави.
Дебата се не ограничава на овај исјечак из игрице. Други снимци који су се проширили мрежом X приказују значајно екстремније сцене, укључујући напад на женски лик праћен вишеструким хицима.
Индијски јутјубер Dhruv Rathee подијелио је један такав запис и позвао родитеље да дјецу „строго“ држе подаље од игре, тврдећи да садржај нормализује бруталност и објективизацију жена те да може допринијети стварању „више психопата“ у друштву.
У Сједињеним Америчким Државама више полицијских управа, међу којима су оне из Атланте, Денвера и Сан Антонија, објавиле су упозорења у којима наглашавају да криминална понашања из игре остају кривична дјела и у стварности. Поруке су формулисане у смислу „оно што се дешава у ГТА 6 остаје у ГТА 6“.
Друштво
Украо снимке ГТА шест и нанио милионску штету: Суд донио пресуду
Игра је добила Mature 17+ оцјену од ЕСРБ-а и ПЕГИ 18 због интензивног насиља, крви, голотиње, сексуалног садржаја и употребе дрога.
Серијал Grand Theft Auto је и раније био предмет позива на забрану – од ГТА III у Аустралији, преко скандала "Hot Coffee“ у Сан Андреасу, до протеста око петог дијела. Овога пута се као додатни фактор истиче степен реализма који неким играчима чини сцене непријатнијим него у претходним дијеловима.
Док дио јавности захтијева забрану или строжу регулативу, други подсјећају да је ријеч о садржају намијењеном одраслима и да је на родитељима да контролишу приступ.
Научна истраживања досљедно показују одсуство поуздане узрочне везе између насилних видео-игара и стварног криминала, али висок ниво графичког реализма у најновијем делу поново је отворио расправу о границама забаве.
Наука и технологија
11 ч0
Наука и технологија
11 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму