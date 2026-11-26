Аутор:АТВ редакција
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Синдикална потрошачка корпа у Републици Српској за октобар 2026. године износила је 2.980,07 КМ, а просјечна нето плата покривала ју је са свега 58,22 одсто, саопштено је из Савеза синдиката Републике Српске.
Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, те образовање и културу. Породице у Републици Српској највише новца трошиле су на прехрану – чак 1.360 КМ. За становање и комуналне услуге било је потребно издвојити 744 КМ, за набавку одјеће и обуће 260 КМ, за превоз 226 КМ, док је за текуће одржавање домаћинства у октобру било потребно издвојити 173 КМ.
Просјечне нето плате у прерађивачкој индустрији, трговини, грађевинарству, пољопривреди, комуналним дјелатностима, шумарству, саобраћају и угоститељству биле су за 250 до 410 КМ ниже од републичког просјека. Ове плате покривале су свега од 44,5 до 50,37 одсто трошкова синдикалне потрошачке корпе. Сами трошкови прехране чинили су 45,64 одсто укупних трошкова корпе.
Међугодишња инфлација у октобру 2026. године износила је 6,8 одсто, док је просјечан раст потрошачких цијена у периоду јануар–октобар 2026. године, у односу на исти период претходне године, износио 5 одсто.
Посматрано по одјељцима потрошње, поред хране, најизраженији међугодишњи раст цијена забиљежен је у сектору превоза од чак 31,3 одсто, затим становања, воде, електричне енергије, плина и других енергената 12,9 одсто, те здравства 9,1 одсто.
Из Савеза синдиката упозоравају да радник живи од плате која се мора значајно повећати, јер сваког мјесеца издваја новац за хљеб, млијеко, јаја, уље, месо, кромпир, гријање, струју и воду. Цијене ових производа и услуга настављају неоправдан и неконтролисан раст и у 2026. години.
Подаци показују да су цијене хране у протеклих 5 година кумулативно порасле за око 53,1 одсто. У октобру 2026. године, у односу на октобар 2025. године, кромпир је скупљи за око 21 одсто, риба за око 10 одсто, хљеб и уље за око 7 одсто, а месо за око 5 одсто.
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