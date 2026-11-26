Аутор:АТВ редакција
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За три дана вакцинације против грипа у бањалучкој амбуланти Института за јавно здравство Републике Српске утрошено је 1.800 доза комерцијалне вакцине против сезонског грипа, речено је у овој здравственој установи.
"Уколико се вакцинација настави овим темпом и преостале дозе ће бити убрзо утрошене", наводе из Института.
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Како су нагласили, вакцинација је најважнија мјера превенције јер смањује могућност оболијевања од грипа која је сама по себи исцрпљујућа болест, смањује ризик од активације и компликација постојеће хроничне болести (астме, дијабетеса, срчаних болести и других), смањује ризик хоспитализација због упале плућа и смањује могућност преноса болести на људе у окружењу.
За стицање имунитета потребне су двије до три седмице након вакцинације.
Вакцинација се, како су навели у Институту, посебно препоручује хроничним болесницима, старијим особама, особама које су професионално или приватно у контакту са онима који припадају ризичним групама, свим здравственим радницима и запосленим у секторима и службама од јавног значаја, особама које његују малу дјецу.
Институт за јавно здравство Републике Српске почео је 19. новембра са вакцинацијом против грипа, за шта је обезбијеђено 18.000 бесплатних вакцина, као и 2.500 доза за комерцијалну употребу.
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Бесплатне вакцине за категорије становништва које на то имају право дају се у домовима здравља, а цијена вакцине за комерцијалну употребу није мијењала и износи 35 КМ.
Особе које желе да се вакцинишу о властитом трошку могу то да учине радним даном од 8.00 до 14.00 часова у Институту за јавно здравство Републике Српске у Бањалуци у Амбуланти за имунизацију, која се налази у згради поред Музичке школе.
(Срна)
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