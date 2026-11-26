Аутор:АТВ редакција
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У појединим средњим школама на подручју КС данас, 26. новембра, настава се одвија онлајн након анонимне дојаве о могућој сигурносној пријетњи.
Како је објављено на једној од група Вијећа ученика 2026/27, на плави телефон МУП-а КС запримљена је анонимна дојава да ће особе опасане експлозивом улазити у школе.
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Према наводима из ове објаве, поједине школе су из предострожности наложиле евакуацију ученика.
Због сигурносних мјера, у појединим школама настава је организирана онлајн.
Портал Радиосарајево.ба контактирао је и једну од сарајевских школа, из које су потврдили да су обавијештени о дојави која се односи на школе на подручју КС.
"Дојављено нам је да је у КС за све школе дошла дојава. Нас је обавијестила полиција и ми смо одмах реаговали због сигурности и здравља радника и ученика", речено је из ове школе.
За сада нема званичне потврде свих навода из објаве, а више информација о овом случају очекује се од надлежних институција.
Из МУП-а КС су казали да тренутно не располажу конкретним информацијама о овом случају.
"Не располажемо конкретним информацијама о овом случају. Међутим, уколико је дојава запримљена, школе поступају у складу с већ устаљеним протоколом. Он подразумијева преглед објекта, али не нужно и евакуацију", казала је портпаролка МУП-а КС Мерсиха Новалић за портал Радиосарајево.
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Протокол предвиђа преглед школског објекта, како би се утврдило постоји ли евентуална сигурносна пријетња.
Важно је нагласити да поступање по протоколу не подразумијева нужно и евакуацију ученика и запосленика, већ се мјере одређују у складу с процјеном надлежних служби.
Више информација о овом случају очекује се након што надлежне институције утврде све околности.
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